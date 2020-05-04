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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'oruç' sorusu! Sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu | VİDEO

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04.05.2020
Kim Milyoner İster'de yarışan Yunus Sezener sosyal medyanın gündemine oturdu! Üsküdar Amerikan Lisesi'nden sonra Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan, daha sonra Almanya'da hem hukuk hem işletme master'ı yapan, 3 sene avukatlık tecrübesi olan ve 7 senedir ilişki danışmanlığı yapan Sezener'in bilemediği soru, sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu. Milyoner'in başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu, Yunus Sezener'e "Ramazan'da oruç açma zamanını öğrenmek için, imsakiyelerdeki hangi başlığın altındaki saate bakılması gerekir?" sorusunu yöneltti. Soruyu yanıtlayamayan Yunus Sezener, "Uzmana sor" joker hakkını kullanarak, uzman isim Arda Ayten sayesinde doğru yanıt verebildi.

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