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Kılıbık filminin Mihrimah'ı Nevra Serezli'nin son hali görenleri şaşırttı |Video

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Giriş: 23.05.2020 20:17
Güncelleme:23.05.2020 20:18
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerini birçoğumuz defalarca izlemişizdir. Her yayınlandığında milyonları ekran başına kilitleyen Kılıbık filminde kameraların karşısına geçen Nevra Serezli, Kamil'in karısı Mihrimah rolünü canlandırmıştı. Bu rolüyle hafızalara kazınan Nevra Serezli'nin son halini görenler gözlerine inanamadı.

KILIBIK FİLMİNİN KONUSU NE?

Kılıbık, karısının sözünden çıkmayan saf bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Kamil'in hayatı evi ve eşinden ibarettir. İşinden evine, evinden işine gidip geldiği hayatında, karısı ne derse onu harfiyen yerine getirmektedir. Geçimini zor sağlayan Kamil, ev kirasını ödeyemez hale gelince kapının önüne konulmakla tehdit edilir. Ev sahibi Müslüm, Kamil'i evden çıkarmak için uğraşsa da bir türlü sonuca varamaz. Sadece karısı tarafından değil, çevresindeki insanlar tarafından da hor görülen Kamil'in hayatı, bir yanlış anlaşılma sonucu bambaşka bir hal alır. Kamil, yaşanan bir yanlışlık sonucu Karabela isminde bir katil olarak tanınmaya başlar. Bu durumun etrafa yayılması da insanların Kamil'e artık başka bir gözle bakılmasına neden olur. Karısı dahil mahalledekiler tarafından saygıyla karşılanan Kamil'in bu şaşalı dönemi çok uzun sürmez. İnsanların Kamil'e nasıl davrandığını gördükten sonra Karabela'nın ortaya çıkması, Kamil'in eski günlerine dönmesine neden olur. Ancak bir gün oğlunun dayak yediğini öğrenen Kamil, bunun bedelini ödetmek için harekete geçtiğinde yeniden kahraman ilan edilir.

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