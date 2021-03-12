Kerem Bürsin'i hedef alan Bay J'den yeni açıklama

Yıldız Teknik Üniveritesi’nde düzenlenen ödül töreninde '2020 yılının en beğenilen erkek dizi oyuncusu' ödülünü alan Kerem Bürsin, büyük şok yaşadı. Törenin sunuculuğunu yapan Bay J, Bürsin’in sahneden indiği sırada, "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" diye konuştu. Sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapan Bay J,kKonuşmasında oyuncuların gerçekten zor şartlarda çalıştığından bahsettiğini söyledi. Konuşmanın sonunda sarkastik bir şaka yaptığını ve sözlerinin amacını aştığını belirterek özür diledi.