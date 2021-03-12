Kerem Bürsin’e ödül töreninde şok sözler

Yıldız Teknik Üniveritesi’nde düzenlenen ödül töreninde '2020 yılının en beğenilen erkek dizi oyuncusu' ödülünü alan Kerem Bürsin, büyük şok yaşadı. Bürsin’i sahnede konuşma yaptıktan sonra salondan dışarı çıktığı sırada Bay J'den herkesi şaşırtan bir çıkış geldi. "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" diye konuştu. Bu anlarda ise Bürsin kapıdan dışarı çıksa da Bay J'nin söylediklerini duydu. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncunun moralinin çok bozuk olduğu ve soruları geçiştirdiği görüldü