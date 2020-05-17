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Kanarya Adaları hangi ülkeye bağlıdır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında çok konuşulan o sorunun yanıtı |Video

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Giriş: 17.05.2020 12:15
Güncelleme:17.05.2020 12:17
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranında yayınlanan ekranların tek ve en uzun soluklu bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' yayınlanan son bölümüyle çok konuşuldu. "Kanarya Adaları hangi ülkeye bağlıdır" sorusunun yanıtı sosyal medyada kısa süre içerisinden gündem oldu. İşte çok merak edilen o sorunun yanıtı...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranında yayınlanan ekranların tek ve en uzun soluklu bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster' yayınlanan son bölümüyle çok konuşuldu. "Kanarya Adaları hangi ülkeye bağlıdır" sorusunun yanıtı sosyal medyada kısa süre içerisinden gündem oldu. İşte çok merak edilen o sorunun yanıtı...

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