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13.04.2020

İletişim Başkanlığından sosyal medyada çok konuşulan video! “Yok başka Türkiye”

Koronavirüse farkındalık için hazırlanan video klibi İletişim Başkanı Fahrettin Altun “Birlik ve beraberliğimiz bizim sigortamız, dayanışma ruhumuz farkımız, kardeşliğimiz kuvvetimiz. Güçlü irademizle her zorluğu birlikte aşarız. Benden uzak "Biz" anlayışıyla hareket ediyoruz, #BizBizeYeterizTürkiyem diyoruz.” mesajıyla sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Klip, kısa süre içerisinde vatandaşlar tarafından beğeni ve paylaşım rekorları kırdı. İşte sosyal medyada çok konuşulan o klip…

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