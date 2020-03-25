İbrahim Tatlıses'ten hayranlarına 'ayva' tavsiyesi... Sosyal medya bunu konuşuyor |Video

İbrahim Tatlıses'ten hayranlarına koronavirüs (corona virus) tavsiyesi... İmparator lakaplı şarkıcıdan hayranlarına 'evde kalın' çağrısı yaptı. Tatlıses, "Balkonunuzda oturun, ayva suyunu kaynatıp için şifa olsun" dedi. 68 yaşındaki ünlü şarkıcının o önerisi sosyal medyada hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.