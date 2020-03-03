Hekimoğlu 10. Bölüm yeni fragman videosu yayınlandı hemen izle |Video

Kanal D ekranında salı günleri yayınlanan Hekimoğlu dizisinin yeni tanıtım videosu yayınlandı. Bu hafta 10. bölümün yayınlanacak olan dizide Doktor Ateş Hekimoğlu'nu bekleyen büyük bir sürpriz var. İşte detaylar...

Hekimoğlu'nun aldığı büyük risk, Orhan'ı korkutuyor!

Hastaneye yeni gelen yönetim kurulu başkanı ve Hekimoğlu arasında enteresan diyaloglar yaşanır. Hekimoğlu'nun tuhaflığı başkanın kafasında soru işaretleri kalmasına sebep olmuştur. Başkan, İpek'e Ateş ile arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını sorar. İpek bu soruya oldukça şaşırır. Zeynep ise kendisini müthiş bir kararsızlığın içinde bulur. Hekimoğlu ile arasında yaşananları sorgulamaktadır.

Hekimoğlu hastasının ameliyatı konusunda büyük bir risk alır. Orhan, arkadaşının yaptığı şey yüzünden tedirgin olur.

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!