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Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir? |Video

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Giriş: 17.05.2020 11:29
Güncelleme:17.05.2020 11:30
ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Birbirinden farklı yarışmacılar ve ilginç sorulara sahne olan Milyoner'in yeni bölümüne küçük yaşta kansere yakalanarak görme yetisini kaybeden Mustafa Keskin damga vurdu. 125 bin TL'lik soruyu gören ve 60 bin TL ödül kazanan Mustafa Keskin'in başarısı sosyal medyanın da gündemi oldu. Öte yandan yarışmada "Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir?" sorusunun yanıtı ise merak edildi. İşte o sorusunun yanıtı...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Birbirinden farklı yarışmacılar ve ilginç sorulara sahne olan Milyoner'in yeni bölümüne küçük yaşta kansere yakalanarak görme yetisini kaybeden Mustafa Keskin damga vurdu. 125 bin TL'lik soruyu gören ve 60 bin TL ödül kazanan Mustafa Keskin'in başarısı sosyal medyanın da gündemi oldu.

Öte yandan yarışmada "Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir?" sorusunun yanıtı ise merak edildi.

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