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04.03.2020
Gülben Ergen Erhan Çelik davasında karar çıktı |Video
Şarkıcı Gülben Ergen'in, eski eşi Erhan Çelik'e "alenen hakaret" ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar verildi. Duruşmaya sanık Gülben Ergen de katıldı. Ergen'in, kocası tarafından katledilen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.
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