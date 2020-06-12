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Gençliğim Eyvah 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Gençliğim Eyvah 1. bölüm fragmanı izle! |Video

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Giriş: 12.06.2020 16:38
Atv'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah'ın ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmasına sayılı günler kala, 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Gençliğim Eyvah'ta Arif ve Zekeriya aynı sokağın iki rakip kebapçısıdır. Zola ve Çavi adındaki iki İtalyan'ın mahalleye gelişi; Arif'in de Zekeriya'nın da hayatlarını alt üst eder. Çavi elinde yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafla mahalleye gelip babasını aramaya başlar. Zekeriya ve Arif yıllar sonra ortaya çıkan bu çocuk meselesi yüzünden perişan olurlar. İki ezeli rakip, iş birliği yapmak zorunda kalır. Yaşanan tüm bu olaylar sırasında Zola, mahallenin en güzel kızı Azra'ya aşık olur. Ancak Azra, Arif'in oğlu Ahmet'le ailelerinden gizli ve fırtınalı bir aşk yaşamaktadır. Rekabet, aşk, sırlar, kaçma kovalamaca, bakalım bu küçük mahalleye sığacak mıdır?
Gençliğim Eyvah 1. bölüm fragmanı izle!
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