Zuhal Topal'la Sofrada programında skandal

FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışma programında yaşanan skandal olay izleyiciyi şoke etti. Yarışmacının tabağının altında gezen bir böcek, genel hijyen kurallarının yok sayıldığını gözler önüne serdi. Koronavirüsle mücadelede temizliğe bu kadar önem verilen bir dönemde yaşanan bu olay seyircilerden de büyük tepki topladı. İşte FOX TV’de yayınlanan Zuhal Topal’la Sofrada programında tepki çeken o anların görüntüsü.

Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan bugünkü yazısında FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programında yaşanan skandalı kaleme aldı. İşte o yazı:



Telefonum çaldı, arayan GÜNAYDIN'da hem köşemin yer aldığı bölümü, hem de diğer sayfaların mizanpajını tasarlayan sayfa sekreteri arkadaşım

Ramazan Ilgaz'dı... 'Abi, Zuhal Topal'ın yemek programındaki olayı gördün mü?' diye sorunca hemen yayını açtım.







Açmaz olaydım... Fox Tv'de yayınlanan 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının ekrana gelen 500'üncü bölümünde akıl almaz bir skandala imza atıldı.





Ekip, yayın öncesi pandemi kurallarına gösterdikleri özeni ballandıra ballandıra anlattı ama yarışma programının çekildiği evde, yemek sunulurken tabağın altından böcek geçiyordu. Evet yanlış duymadınız, bir böcek, ana yemek servis tabağının altındaki runner'ın içinden çıkmış, gezinmiş ve yayında olduğunu anlar gibi yerine geri dönmüştü.





İşin ilginç yanı ekip, bant çekimi olan programdaki akıl almaz bu rezaleti hiç fark etmeden yayına vermişti. Programı, dijital kanallarda ya da Fox TV'nin internet sitesinde izleyebilirsiniz.





Bu yazıdan sonra ekip skandalı saklamak için görüntüyü kaldırırsa diye o anların görüntüsünü kaydettim. İsteyenlere e-mail olarak gönderebilirim... Yahu, ya o yarışmacı teyze tabağındaki etle birlikte böceği yeseydi ne olacaktı?





Bir yemek programında böyle bir hata olabilir mi? Böyle sorumsuzluk bir yayıncılık anlayışı olabilir mi? Bırakın pandemiyi, normal hijyen önlemleri bile alınmamış orada!