Farah Zeynep Abdullah aşk haberlerini böyle ti’ye aldı

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Farah Zeynep Abdullah’ın Murat Boz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bir müzik çalışması için bir araya gelen ve arkadaşlıkları aşka dönüştüğü iddia edilen ikili, çıkan haberlere sosyal medya üzerinden cevap verdi. Farah Zeynep Abdullah, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları ti’ye aldı.