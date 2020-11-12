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Farah Zeynep Abdullah aşk haberlerini böyle ti’ye aldı

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Giriş: 12.11.2020 11:58
Güncelleme:12.11.2020 11:58
Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Farah Zeynep Abdullah’ın Murat Boz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bir müzik çalışması için bir araya gelen ve arkadaşlıkları aşka dönüştüğü iddia edilen ikili, çıkan haberlere sosyal medya üzerinden cevap verdi. Farah Zeynep Abdullah, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları ti’ye aldı.
Farah Zeynep Abdullah aşk haberlerini böyle ti’ye aldı
Farah Zeynep Abdullah aşk haberlerini böyle ti’ye aldı
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