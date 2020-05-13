13 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Medya Videoları Esra Erol canlı yayında şoke oldu! Gözyaşlarına boğuldu |Video

Esra Erol canlı yayında şoke oldu! Gözyaşlarına boğuldu |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
13.05.2020
ATV ekranında hafta için her gün yaptığı programlarla ses getiren başarılı sunucu Esra Erol'a canlı yayında doğum günü sürprizi. Öğretmenlerinin ekrana yansıtıldığı videoyu gören başarılı sunucu, gözyaşlarına hakim olamadı.

Atv ekranlarında hafta içi her gün 16.20'de izleyicisi ile buluşan başarılı sunucu Esra Erol, dün yeni yaşına girdi.

Ekibinin hazırladığı videoyla duygusal anlar yaşayan Esra Erol sevinç ve hüznü bir arada yaşadı.

ÖĞRETMENLERİ ESRA EROL'U ANLATTI

38. yaşını kutlayan Esra Erol'a canlı yayında doğum günü sürprizi yapıldı. Esra Erol'un öğretmenlerinin ekrana yansıtıldığı videoda, ünlü sunucunun çocukluk fotoğrafları ekrana geldi ve öğretmenleri Esra Erol'u anlattı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Esra Erol, programda öğretmenlerini görünce çok şaşırdı ve sürpriz karşısında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.

Esra Erol canlı yayında şoke oldu
Esra Erol canlı yayında şoke oldu
Ferdi Tayfur ameliyat oldu
Ferdi Tayfur ameliyat oldu
Kuruluş Osman'ın yapımcısından üzücü haber
Kuruluş Osman'ın yapımcısından üzücü haber
Yanlışlık su içilirse oruç bozulur mu?
Yanlışlık su içilirse oruç bozulur mu?
Peygamberimizin yiyecekler konusundaki uyarıları
Peygamberimizin yiyecekler konusundaki uyarıları
Allah ve Muhammed yazılı kolye ve aksesuar caiz mi?
Allah ve Muhammed yazılı kolye ve aksesuar caiz mi?
Dövme yaptırmak günah mıdır?
Dövme yaptırmak günah mıdır?
Nihat Hatipoğlu ünlü oyuncunun sorusuna yanıt verdi
Nihat Hatipoğlu ünlü oyuncunun sorusuna yanıt verdi
Ünlü oyuncu motosiklet sürücüsüne çarptı
Ünlü oyuncu motosiklet sürücüsüne çarptı
Ünlü oyuncudan yüksek fatura tepkisi
Ünlü oyuncudan yüksek fatura tepkisi
Son dakika: RTÜK'ten Halk TV'ye en üst sınırdan 'darbe' cezası |Video
Son dakika: RTÜK'ten Halk TV'ye en üst sınırdan 'darbe' cezası |Video
Arif Verimli canlı yayında açıkladı
Arif Verimli canlı yayında açıkladı
Daha Fazla Video Göster