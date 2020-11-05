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Esra Erol 5 Ekim Perşembe canlı izle

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Giriş: 05.11.2020 16:34
Güncelleme:05.11.2020 16:55
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (5 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 5 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye nefesini tuttu bu haberi bekliyor... Hiçbir haber alınamayan Esra Evans nerede? Necati'nin ABD'ye evlatlık verilen 41 yaşındaki ablası Esra Evans ile ilgili çok önemli son dakika gelişmesi! Önce sosyal medyada düet yaptı sonra kocası işe gidince çocuğunu da alıp Abbas'a kaçtı. Bugün büyük gün! Bugün yüzleşme vakti... Hasan Hüseyin karısı Şerife Nur ile karşı karşıya gelecek! Bir mucize gerçek oldu! Necati'nin 38 yıldır aradığı kayıp kardeşi Oğuz Mevlüt'ü Esra Erol buldu! İki kardeş şimdi ABD'ye evlatlık verilen ablaları Esra Evans'ı arıyor. Tazegül'ü eski eşine bakıcı olarak aldı, kısa süre sonra nikah masasına oturdu. Sadece 3 ay evli kaldığı Tazegül tarafından yüz binlerce lira dolandırıldı! Zeynel Bey'in akılalmaz iddiası... 27 yıl boyunca annesini bir kez gördü. 15 yıldır da annesinden hiçbir haber alamadı. Uğur'un yıllardır bitmeyen anne hasreti... “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (5 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor.

ESRA EROL'DA 5 KASIM PERŞEMBE CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

5 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye nefesini tuttu bu haberi bekliyor... Hiçbir haber alınamayan Esra Evans nerede? Necati'nin ABD'ye evlatlık verilen 41 yaşındaki ablası Esra Evans ile ilgili çok önemli son dakika gelişmesi! Önce sosyal medyada düet yaptı sonra kocası işe gidince çocuğunu da alıp Abbas'a kaçtı. Bugün büyük gün! Bugün yüzleşme vakti... Hasan Hüseyin karısı Şerife Nur ile karşı karşıya gelecek! Bir mucize gerçek oldu! Necati'nin 38 yıldır aradığı kayıp kardeşi Oğuz Mevlüt'ü Esra Erol buldu! İki kardeş şimdi ABD'ye evlatlık verilen ablaları Esra Evans'ı arıyor. Tazegül'ü eski eşine bakıcı olarak aldı, kısa süre sonra nikah masasına oturdu. Sadece 3 ay evli kaldığı Tazegül tarafından yüz binlerce lira dolandırıldı! Zeynel Bey'in akılalmaz iddiası... 27 yıl boyunca annesini bir kez gördü. 15 yıldır da annesinden hiçbir haber alamadı. Uğur'un yıllardır bitmeyen anne hasreti... "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV izle...

5 Kasım Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Esra Erol 5 Ekim Perşembe canlı izle
Esra Erol 5 Ekim Perşembe canlı izle
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