Erdal Özyağcılar koronavirüs aşısı oldu!

Koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan aşılama çalışmalarında ikinci doz aşılamaya geçildi. Öncelikli grupta yer alan ve 73 yaşında olan usta oyuncu Erdal Özyağcılar da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aşı olduğunu açıkladı. Usta oyuncu “Hiç acımıyor valla" diyerek videosunu yayınladı.

Aşı takvimine göre Türkiye'de Çin aşısı Coranavac aşısının uygulamasında ikinci aşamaya geçildi. Şu ana kadar 3,5 milyonun üzerinde kişiye aşılama yapılırken 65 yaş üstü vatandaşlarında da aşılanmasına başlandı.

Öncelikli grupta yer alan ve 73 yaşında olan usta oyuncu Erdal Özyağcılar, önceki gün koronavirüs aşısı oldu.

Aşı sırası gelen usta oyuncu, "Ben de oldum siz de olun. Hiç acımıyor valla" diyerek sosyal medyada videosunu yayınladı.