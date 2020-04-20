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20.04.2020

Dünya yıldızları verdikleri 8 saatlik konserle 128 milyon dolar topladılar |Video

Koronavirüsle mücadele ön saflarda çalışan Lady Gaga öncülüğünde verilen küresel çaptaki ilk dijital konser tarihe geçti. 100'den fazla sanatçının katıldığı 8 saatlik konser sonunda 128 milyon dolarlık bağış toplandı.

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