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Dünya yıldızları verdikleri 8 saatlik konserle 128 milyon dolar topladılar |Video
Koronavirüsle mücadele ön saflarda çalışan Lady Gaga öncülüğünde verilen küresel çaptaki ilk dijital konser tarihe geçti. 100'den fazla sanatçının katıldığı 8 saatlik konser sonunda 128 milyon dolarlık bağış toplandı.
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