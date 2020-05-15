Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Kuruluş Osman dizisine mi transfer oluyor? |Video

Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadığı Turgut Alp karakteriyle sevilen ünlü oyuncu Cengiz Coşkun bir süredir televizyon ekranlarında görünmüyordu. Herkes onu "Kuruluş Osman'a geri dönecek" diye beklerken ve bu sorunun cevabını merak ederken Coşkun'un 'Malazgirt 1071' filminin çekimleri nedeniyle diziye katılmadığı ortaya çıktı. Filmin çekimleri sona ererken 'Kuruluş Osman' hayranları Turgut Alp'in geri dönüşü için gün saymaya başladı. Peki Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Kuruluş Osman dizisinde oynacak mı? Henüz bu soruya resmi yanıt gelmedi.