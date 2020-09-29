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Cüneyt Arkın'dan çarpıcı Kuruluş Osman açıklaması: Ben böyle şey görmedim

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Giriş: 29.09.2020 23:18
Güncelleme:29.09.2020 23:32
Yıllar sonra Kuruluş Osman dizisiyle setlere dönen Yeşilçam'ın usta oyuncusundan Cüneyt Arkın ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'a övgüler yağdırdı. Cüneyt Arkın'ın Bozdağ Film’in Youtube kanalında yayınlanan röportajda diziyle ilgili görüşlerini aktardı. Cüneyt Arkın “Ben böyle bir şey görmedim” yorumunda bulundu.

Yeni sezonda kadrosuna Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi Türk sinemasının efsane oyuncularının da katıldığı Kuruluş Osman için geri sayım başladı.

Dizinin hayranları dizinin başlamasını heyecanla beklerken dizinin kadrosuna dahil edilen usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"BEN BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Arkın, Bozdağ Film'in Youtube kanalında yayınlanan röportajda diziyle ilgili görüşlerini aktardı.

Diziye övgüler yağdıran Cüneyt Arkın "Ben böyle bir şey görmedim" dedi.

İŞTE CÜNEYT ARKIN'IN O AÇIKLAMALARI;

"Bu set benim hayallerimi aşıyor. Ben böyle şey görmedim. En aşağı 150 kişiye 180 at. 5-6 kameraman. Kamera. Her şeyin en iyisi. Ve en faydalısı. Yalnız bu maddi görünüşü varoluşu kadar daha da önemli bir şey var sette. Herkes çok terbiyeli. Herkes çok efendi, saygılı. Herkes işini öylesine iyi yapıyor ki ve işler çok çabuk gelişiyor. Şimdi setin böylesine terbiyeli ahlaklı dürüst iyi olması sanıyorum Mehmet Bey yani yapımcıdan geliyor. Çünkü o da çok zarif bir insan, samimi bir insan, dürüst insan ve de çalışkan bir insan. Onun bu özellikleri sete aksetmiş. Dünden sonra bütün set arkadaşlarına teşekkür ettim. Gözümün içine bakıyorlar. Bir şey istiyor muyum diye. Sağolun, varolun arkadaşlar dedim. Sizler varolun. Çok büyük bir şeref duydum. Sizinle beraber olmaktan."

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