- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Cüneyt Arkın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü o film karesiyle kutladı
Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. 1981 yılında kendisinin rol aldığı 'Öğretmen Kemal' filminden bir kare ile kutlayan Arkın, “Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve geleceğimizi emanet ettiğimiz tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.” dedi. İşte Cüneyt Arkın’ın paylaştığı o video...