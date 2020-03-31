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31.03.2020

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen paylaşımıyla sosyal medyayı salladı |Video

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Fahriye Evcen, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla gündeme oturdu. Paylaşımında ‘evde kal’ mesajı veren ve yaptığı el dansıyla şaşırtan Evcen, bu hareket için 3 gün çalıştığını söyledi. Güzel oyuncu karantina günlerinde başlatılan meydan okuma zincirine yakın arkadaşı Ebru Akel’i ekledi ve el dansını yapması için meydan okudu.

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