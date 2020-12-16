- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Bir Zamanlar Çukurova’ya damga vuran sahneye Demet Akalın övgüler yağdırdı
Atv’nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın geçtiğimiz hafta yayınlanan bölüme Müjgan ve Züleyha’nın derede sürüklendikleri sahne damga vurdu. O sahnenin kamera arkası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın, Hilal Altınbilek ve Melike İpek Yalova’nın oyunculuklarına övgüler yağdırdı.