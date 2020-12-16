Bir Zamanlar Çukurova’ya damga vuran sahneye Demet Akalın övgüler yağdırdı

Atv’nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın geçtiğimiz hafta yayınlanan bölüme Müjgan ve Züleyha’nın derede sürüklendikleri sahne damga vurdu. O sahnenin kamera arkası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın, Hilal Altınbilek ve Melike İpek Yalova’nın oyunculuklarına övgüler yağdırdı.