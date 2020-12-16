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Bir Zamanlar Çukurova’ya damga vuran sahneye Demet Akalın övgüler yağdırdı

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Giriş: 16.12.2020 08:59
Güncelleme:16.12.2020 09:14
Atv’nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın geçtiğimiz hafta yayınlanan bölüme Müjgan ve Züleyha’nın derede sürüklendikleri sahne damga vurdu. O sahnenin kamera arkası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın, Hilal Altınbilek ve Melike İpek Yalova’nın oyunculuklarına övgüler yağdırdı.
Bir Zamanlar Çukurova’ya Demet Akalın övgüler yağdırdı
Bir Zamanlar Çukurova’ya Demet Akalın övgüler yağdırdı
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