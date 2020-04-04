04 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Medya Videoları Bakan Koca'nın sözlerini çarpıtan HALK TV için RTÜK harekete geçti |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
04.04.2020

Bakan Koca'nın sözlerini çarpıtan HALK TV için RTÜK harekete geçti |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs nedeniyle 601 sağlık personelinin virüse yakalandığı sözlerini "Türkiye'de 601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti" şeklinde yayına veren HALK TV hakkında RTÜK harekete geçti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HALK TV'nin skandalı sonrası RTÜK harekete geçti
HALK TV'nin skandalı sonrası RTÜK harekete geçti
Milli Dayanışma Kampanyası için kamu spotu hazırlandı
Milli Dayanışma Kampanyası için kamu spotu hazırlandı
Allah hükümetimizden razı olsun
"Allah hükümetimizden razı olsun"
Acun Ilıcalı anlattı: Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum
Acun Ilıcalı anlattı: Türk olmaktan dolayı yine gurur duydum
ABD'de yaşayan Türk bilim insanı yayınını terk etti
ABD'de yaşayan Türk bilim insanı yayınını terk etti
Efsane dizi Kardeş Payı yeniden ATV ekranında...
Efsane dizi Kardeş Payı yeniden ATV ekranında...
Fahriye Evcen paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
Fahriye Evcen paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
Canlı yayında konuğuna sinirlendi nereli olduğunu açıkladı
Canlı yayında konuğuna sinirlendi nereli olduğunu açıkladı
Erkan Petekkaya'dan koronavirüs şarkısı!
Erkan Petekkaya'dan koronavirüs şarkısı!
ABD’li şarkıcı Kur'an'dan ayet okudu! Beğeni yağdı
ABD’li şarkıcı Kur'an'dan ayet okudu! Beğeni yağdı
Tatlıses'ten hayranlarına 'ayva' tavsiyesi...
Tatlıses'ten hayranlarına 'ayva' tavsiyesi...
Serdar Ortaç'ın koronavirüse mi yakalandı?
Serdar Ortaç'ın koronavirüse mi yakalandı?
Daha Fazla Video Göster