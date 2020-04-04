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Bakan Koca'nın sözlerini çarpıtan HALK TV için RTÜK harekete geçti |Video
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs nedeniyle 601 sağlık personelinin virüse yakalandığı sözlerini "Türkiye'de 601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti" şeklinde yayına veren HALK TV hakkında RTÜK harekete geçti.
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