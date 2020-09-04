ATV yeni sezonda da bomba gibi!

“Dizi atv’de izlenir” sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, yeni yayın dönemine güçlü bir giriş yaparak, yine bu sezon da izleyenlerini ekran başına kilitleyecek. Avrupa’nın en modern medya tesislerinden biri olan Turkuvaz Medya Merkezi’nde ilk çekimleri gerçekleştiren atv, tüm ekran yüzlerini yeni stüdyolarında bir araya getirdi. atv seninle sloganıyla yayınlanan filmde atv’nin sevilen isimleri yer aldı.

Sezon finalleriyle günlerce konuşulan atv dizileri; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Çukurova, Hercai ve günlük dizi Beni Bırakma izleyicilerin merakla beklediği yeni bölümleriyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

İZLEYİCİ MERAKLA BEKLİYOR

Yeni sezonla beraber ekrana merhaba demeye hazırlanan üç yeni dizi; "Maria ile Mustafa, Akıncı ve Maraşlı" ise yıldız oyuncularıyla izleyicinin karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Yaz ekranında izleyiciyle buluşan Gençliğim Eyvah ise yeni sezonda da atv ekranlarında yer almaya devam ediyor.

Gündüz kuşağının vazgeçilmez iki ismi Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programları, geçtiğimiz günlerde sevenleri ile buluştu.

SORULAR PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE YANIT BULACAK

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekran başındakilerin bilgilerini sınadığı, Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yenilenen ekran grafikleriyle ve dekoruyla yine bu sezon da kaldığı yerden devam edecek.

Merak edilen konular, yanıt bekleyen sorular ise yine Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programlarıyla yine atv'de yanıt bulacak. Gündemin nabzını tutan, canlı bağlantılarıyla, özel haberleriyle ve yayınlarıyla, haberin merkezi yine atv oluyor.

Milyonların izlediği dizilerin setlerinden haberler, kamera arkası görüntüler ve oyuncuların özel röportajlarının yer aldığı Dizi TV de kaldığı yerden devam ediyor.

Geçtiğimiz senelerin şampiyonu, milyonları ekrana kilitleyen atv, yeni sezonda da izleyiciyi yine ekran başında tutmaya devam ediyor!