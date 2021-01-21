21 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Medya Videoları Arnold Schwarzenegger koronavirüs aşısı oldu

Arnold Schwarzenegger koronavirüs aşısı oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2021 16:18
Güncelleme:21.01.2021 16:26
Terminatör'ün yıldızı ve Arnold Schwarzenegger arabada koronavirüs aşısı oldu. 73 yaşındaki oyuncu, aşının hayati önemine vurgu yaparak, “Bugün güzel bir gündü. Sırada beklemekten hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Yaşamak istiyorsan bana katıl” dedi.

Terminatör'ün yıldızı ve eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger (73) arabada koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı. Schwarzenegger, arabada koronavirüs aşısı yaptırdı. Schwarzenegger, aşının hayati önemine vurgu yaparak, "Bugün güzel bir gündü. Sırada beklemekten hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Yaşamak istiyorsan bana katıl" diye konuştu.

KALİFORNİYA MODERNA AŞI ÇALIŞMALARI DURDURULDU

ABD'nin ünlü eğlence parklarından Kaliforniya eyaletindeki Disneyland, koronavirüs aşı merkezi olarak kullanılmaya başlandı. Ülkede Moderna ilaç firmasına ait Kovid-19 aşısı yaptıranların bazılarında şiddetli yan etkiler görülmesi üzerine Kalifornia eyaletinin belirli bölgelerinde aşı çalışmaları durduruldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Arnold Schwarzenegger koronavirüs aşısı oldu
Arnold Schwarzenegger koronavirüs aşısı oldu
Ümitcan Uygun’un abisinden Müge Anlı’ya ölüm tehdidi
Ümitcan Uygun’un abisinden Müge Anlı’ya ölüm tehdidi
Şeyma Subaşı videosuna tepki yağdı
Şeyma Subaşı videosuna tepki yağdı
Sıla ve Hazer Amani boşandı
Sıla ve Hazer Amani boşandı
A Haber görüntüledi! Kuruluş Osman’ın kostümleri bu atölyeden çıkıyor
A Haber görüntüledi! Kuruluş Osman’ın kostümleri bu atölyeden çıkıyor
Medya Oscarları Ödülleri’nin sahipleri belli oldu
Medya Oscarları Ödülleri’nin sahipleri belli oldu
ATV dizisi Akıncı'nın 3. bölüm fragmanı yayınlandı!
ATV dizisi Akıncı'nın 3. bölüm fragmanı yayınlandı!
Buse Varol Bir Başkadır'ın Meryem'i oldu! Taklit videosu kahkahaya boğdu
Buse Varol Bir Başkadır'ın Meryem'i oldu! Taklit videosu kahkahaya boğdu
Maraşlı'dan nefesleri kesen yeni tanıtım
Maraşlı'dan nefesleri kesen yeni tanıtım
Maraşlı 1. Bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı 1. Bölüm fragmanı yayınlandı
Akıncı’daki Fatih Sultan Mehmet detayı ekrana damga vurdu
Akıncı’daki Fatih Sultan Mehmet detayı ekrana damga vurdu
Başkan Erdoğan'ın okuduğu Âl-i İmrân Sûresi ne diyor?
Başkan Erdoğan'ın okuduğu Âl-i İmrân Sûresi ne diyor?
Daha Fazla Video Göster