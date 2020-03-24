- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Alef dizisi ilk bölüm fragmanı yayınlandı! Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni dizisi Alef ne zaman başlayacak? |Video
Kenan İmirzalıoğlu’nun merakla beklenen yeni dizisi Alef sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzun süredir herhangi bir dizi projesinde yer almayan Kenan İmirzalıoğlu hayranları Alef’i büyük bir merakla beklerken dizinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. 10 Nisan 21.30'da Blu TV ve FX Türkiye'de izleyiciler ile buluşacak olan dizinin fragmanı kısa sürede büyük ilgi gördü. İşte Kenan İmirzalıoğlu’nun merakla beklenen yeni dizisi Alef’in fragmanı…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.