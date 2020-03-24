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24.03.2020

Alef dizisi ilk bölüm fragmanı yayınlandı! Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni dizisi Alef ne zaman başlayacak? |Video

Kenan İmirzalıoğlu’nun merakla beklenen yeni dizisi Alef sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzun süredir herhangi bir dizi projesinde yer almayan Kenan İmirzalıoğlu hayranları Alef’i büyük bir merakla beklerken dizinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. 10 Nisan 21.30'da Blu TV ve FX Türkiye'de izleyiciler ile buluşacak olan dizinin fragmanı kısa sürede büyük ilgi gördü. İşte Kenan İmirzalıoğlu’nun merakla beklenen yeni dizisi Alef’in fragmanı…

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