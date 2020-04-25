Acun Ilıcalı'nın kızlarının sosyal medyayı sallayan TikTok videosu

Survivor çekimleri nedeniyle Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen Ilıcalı, kızları Yasemin ve Melisa'nın bir videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Acun Ilıcalı'nın kızlarından Melisa ve Yasemin'in TikTok videosu kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden olan Acun Ilıcalı'nın kızlarının videosunu görenler ise, "Geleceğin dansçıları" yorumunda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın kızları Melisa ve Yasemin sosyal medya gündeminde! Dominik'te kızı Melisa'yla olan Acun Ilıcalı, son paylaşımıyla duygulandırdı. Karantina nedeniyle yan yana gelemeyen Kızları Yasemin ve Melisa'nın dans ettikleri videoyu paylaşan Ilıcalı, "Aralarında binlerce kilometre var ama kalpleri beraber..." notunu düştü.