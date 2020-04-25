25 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Medya Videoları Acun Ilıcalı'nın kızlarının sosyal medyayı sallayan TikTok videosu

Acun Ilıcalı'nın kızlarının sosyal medyayı sallayan TikTok videosu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
25.04.2020
Survivor çekimleri nedeniyle Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen Ilıcalı, kızları Yasemin ve Melisa'nın bir videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Acun Ilıcalı'nın kızlarından Melisa ve Yasemin'in TikTok videosu kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden olan Acun Ilıcalı'nın kızlarının videosunu görenler ise, "Geleceğin dansçıları" yorumunda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın kızları Melisa ve Yasemin sosyal medya gündeminde! Dominik'te kızı Melisa'yla olan Acun Ilıcalı, son paylaşımıyla duygulandırdı. Karantina nedeniyle yan yana gelemeyen Kızları Yasemin ve Melisa'nın dans ettikleri videoyu paylaşan Ilıcalı, "Aralarında binlerce kilometre var ama kalpleri beraber..." notunu düştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Acun Ilıcalı'nın kızlarının sosyal medyayı sallayan TikTok videosu
Acun Ilıcalı'nın kızlarının sosyal medyayı sallayan TikTok videosu
Yıldız isimler 23 Nisan'a özel İstiklal Marşı'nı okudu
Yıldız isimler 23 Nisan'a özel İstiklal Marşı'nı okudu
Can Ataklı'dan canlı yayında geri vites!
Can Ataklı'dan canlı yayında geri vites!
Yandaşlık anca böyle olur!
Yandaşlık anca böyle olur!
Can Ataklı İmamoğlu'nu eleştirdi! Merdan Yanardağ panikledi
Can Ataklı İmamoğlu'nu eleştirdi! Merdan Yanardağ panikledi
Ebru Şallı'dan duygulandıran 23 Nisan paylaşımı!
Ebru Şallı'dan duygulandıran 23 Nisan paylaşımı!
8 saatlik konserle 128 milyon dolar topladılar
8 saatlik konserle 128 milyon dolar topladılar
Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarına gitti dua etti
Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarına gitti dua etti
Çukur yeni bölümüyle ekrana dönüyor
Çukur yeni bölümüyle ekrana dönüyor
Survivor’da Türkiye'yi şoke eden kavga!
Survivor’da Türkiye'yi şoke eden kavga!
İBB'nin skandalına destekçisi FOX da kayıtsız kalmadı
İBB'nin skandalına destekçisi FOX da kayıtsız kalmadı
Sercan Yıldırım'a Nisa’dan ‘Ağabey’ şoku! |Video
Sercan Yıldırım'a Nisa’dan ‘Ağabey’ şoku! |Video
Daha Fazla Video Göster