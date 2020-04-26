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Acun Ilıcalı ilk kez anlattı! İşte gözündeki şişliğin nedeni... |Video
Acun Ilıcalı Survivor çekimleri için bulunduğu Dominik'ten özel bir televizyon kanalında yayınlanan programa özel açıklamalarda bulundu. Ilıcalı iki yıl önce gözündeki şişliğinin nedenini ilk kez açıkladı. Gözünde iyi huylu bir kitlenin olduğunu ve bunu başarılı bir ameliyatla aldırdığını söyledi. Öte yandan Ilıcalı estetik yaptırıp yaptırmadığı sorusuna da yanıt verdi.
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