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27.03.2020

ABD’li şarkıcı Jennifer Grout Kur'an'dan ayet okudu! Beğeni yağdı |Video

ABD’li şarkıcı Jennifer Grout sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takdir topladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının durması için Bakara Suresi’nin 255. Ayeti olan “Âyete’l-kürsî”yi okuyan şarkıcı o anları Instagram hesabından paylaştı. Grout’un paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout, Kuran'dan okuduğu Bakara Suresi'nin 255. Ayeti olan "Âyete'l-kürsî" videosunu sosyal medyadan paylaştı.

Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout, 2013'te Lübnan'da katıldığı "Turbs Got Talent" adlı yetenek şovu seçimlerinde okuduğu parçayla Arap dünyasında büyük beğeni toplayıp, üne kavuştu. Birkaç yıl boyunca müziğe ara veren Grout, kısa bir süre önce bu kez Kuran'dan okuduğu 'Ayet'le geri döndü.

Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout, Kuran'dan okuduğu Bakara Suresi'nin 255. Ayeti olan "Âyete'l-kürsî" videosunu sosyal medyadan paylaştı.

"DÜNYANIN HER YERİNDEN MESAJLAR ALIYORUM"

Aldığı olumlu tepkiler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Grout, "Bu kadar popüler olacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Dünyanın her yerinden 'meşhur oldun, çok güzel okuyorsun' diye mesajlar alıyorum. Hâlâ taklit aşamasındayım. Alıntıların hepsi, okuma tekniklerine çok hayran olduğum Muhammed Sıddık El-Minshawi tarzında."

Amerikalı şarkıcı Jennifer Grout, "Kur'an'ı keşfetmek ya da dinlemek isteyen herkes için Kuran'ın erişilebilir" olduğunu göstermek istedim" dedi.
"Kur'an-ı Kerim okunuşu kendi başına bir sanattır " diyen Jennifer Grout, Arap müzik öğretmeninin Kur'an okunuşlarını dinlemesini önerdiğini ve birçok Arap müzik ikonunun Kur'an'ı okumaya başladığını belirtti.

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