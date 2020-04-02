ABD'de yaşayan Türk Prof. Dr. Mehmet Çilingirlioğlu Habertürk canlı yayınını terk etti |Video

ABD'de yaşayan Türk bilim insanı Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Habertürk TV yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" isimli programa konuk oldu. California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, ABD'deki yeni tip koronavirüs (corona virüs) ilaç ve aşı çalışmalarına yönelik canlı yayında bilgilendirici açıklamalar yaptı. Prof. Çilingiroğlu, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinden övgüyle bahsederek, hastalıkla iyi bir sınav verdiğine dikkati çekti. Prof. Çilinğiroğlu bir süre sonra programın moderatörü Didem Arslan'ın sözünü sıkça kestiği iddia etmesinin üzerine canlı yayını terk etti