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A Haber'i hedef alan montaj çetesi deşifre oldu |Video

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03.05.2020
Twitter üzerinden A Haber'e yönelik saldırılar düzenleyen hesaplar tek tek deşifre edildi. O hesapların arkasından bakın hangi şirket çıktı! A Haber'i hedef alan o hesaplar aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı ve hükümeti de çirkin iftiralar ve asılsız paylaşımlarla hedef almış... FETÖ'cü hesaplar gibi kurgu yapıp, sahte paylaşımlar yapan montaj çetesinin tek ortak noktası "Artemis Ajans"

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ürettikleri montaj ve fotoşoplu capslerle A Haber'e yönelik organize saldırılar düzenleyen bir montaj çetesi deşifre oldu.

Sadece A Haber'i değil hükümet üyelerini de hedefine koyan, FETÖ taktikli sahte görüntüler üretip iftira atan şebekenin elebaşısı bir avukat çıktı. A Haber'e yönelik itibarsızlaştırma operasyonu yapan profesyonel sosyal medya ajansı Artemis'in bağlantıları araştırıldığında montaj çetesinin izi avukat Burak Efe'ye çıkıyor. Avukat kimliği altında trolleriyle sahte belge üretip iftira operasyonları yapan Efe'nin aynı zamanda yasadışı bahis siteleri için reklam ve tanıtım işleri yaptığı da iddia ediliyor.

İşte A Haber'i ve hükümet üyelerini hedef alan montaj şebekesinin kirli yüzü...

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