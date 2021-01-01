A Haber ekibinden 2021 yılı mesajı

A Haber ekranlarında Haktan Uysal'ın sunumuyla yayınlanan "Memleket Meselesi" programının reji ekibinde 2021 yılı için umutlu mesajlar verdi. Program Şefi Emine Kavasoğlu, "2020 yılı çok yorucu oldu. Beli 2021'in ilk aylarında değil ama 4. 5. aylarından sonra koronavirüs hayatımızdan çıksın." diyerek dileklerini dile getirdi.