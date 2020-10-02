8 aydır süren evlat hasreti Esra Erol canlı yayınında sonra erdi | Arzu 8 ay sonra ailesine kavuştu

ATV ekranında hafta içi her gün canlı yayınlanan Esra Erol'da programında bugün (2 Ekim 2020 Cuma) 8 aylık evlat hasreti sona erdi. 8 ay önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Arzu ile çocuklarının buluştuğu o anlarda stüdyoda duygu yüklü anlar yaşandı. İşte Esra Erol'da yaşanan son dakika gelişmesinin detayları ve izleyenlere duygusal anlar yaşatan o görüntüler...