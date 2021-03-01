01 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Medya Videoları 78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Pandeminin gölgesinde ödül töreni

78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Pandeminin gölgesinde ödül töreni

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.03.2021 16:36
Güncelleme:01.03.2021 17:06
Sinema ve televizyonun en iyilerini ödüllendirildiği 78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Nomadland ve Borat en iyi film ödülünü alırken dizi kategorisinde The Crown 4 ödül birden kazanmayı başardı.

Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen 78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Sinema ve televizyonun en iyilerinin ödüllendirildiği gecede Nomadland ve Borat filmleri damga vurdu. Dizi kategorisinde ise 4 dalda aldığı ödülle The Crown ilk sırada yer aldı.

78. Altın Küre'de Nomadland, en iyi film ve en iyi yönetmen dallarında ödül kazandı.

Tören pandemi döneminde New York ve Los Angeles'da eş zamanlı olarak sunuldu. Ödül törenini sınırlı sayıda sağlık çalışanı davetli olarak takip edebildi. Aday isimler ise törene uzaktan bağlantı ile katıldı.

Altın Kürede ilklerin gecesi yaşandı! The Crown damga vurdu ALTIN KÜRE'DE İLKLERİN GECESİ YAŞANDI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pandeminin gölgesinde ödül töreni
Pandeminin gölgesinde ödül töreni
A Haber’den doğum gününe özel klip
A Haber’den doğum gününe özel klip
Yeşilçam Atlas Sineması’na kavuşuyor! Tarihi sinema yeniden açılıyor
Yeşilçam Atlas Sineması’na kavuşuyor! Tarihi sinema yeniden açılıyor
Ünlü oyuncu Ahmet Kural'a 5 yıl hapis istemi
Ünlü oyuncu Ahmet Kural'a 5 yıl hapis istemi
Erdal Özyağcılar koronavirüs aşısı oldu!
Erdal Özyağcılar koronavirüs aşısı oldu!
Tehdit edilen Müge Anlı canlı yayında meydan okudu
Tehdit edilen Müge Anlı canlı yayında meydan okudu
Ölümden döndüğünü iddia etti! Adliyeye gitti
Ölümden döndüğünü iddia etti! Adliyeye gitti
Arnold Schwarzenegger koronavirüs aşısı oldu
Arnold Schwarzenegger koronavirüs aşısı oldu
Ümitcan Uygun’un abisinden Müge Anlı’ya ölüm tehdidi
Ümitcan Uygun’un abisinden Müge Anlı’ya ölüm tehdidi
Şeyma Subaşı videosuna tepki yağdı
Şeyma Subaşı videosuna tepki yağdı
Sıla ve Hazer Amani boşandı
Sıla ve Hazer Amani boşandı
A Haber görüntüledi! Kuruluş Osman’ın kostümleri bu atölyeden çıkıyor
A Haber görüntüledi! Kuruluş Osman’ın kostümleri bu atölyeden çıkıyor
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ