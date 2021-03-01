78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! Pandeminin gölgesinde ödül töreni

Sinema ve televizyonun en iyilerini ödüllendirildiği 78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Nomadland ve Borat en iyi film ödülünü alırken dizi kategorisinde The Crown 4 ödül birden kazanmayı başardı.

Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen 78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Sinema ve televizyonun en iyilerinin ödüllendirildiği gecede Nomadland ve Borat filmleri damga vurdu. Dizi kategorisinde ise 4 dalda aldığı ödülle The Crown ilk sırada yer aldı.

78. Altın Küre'de Nomadland, en iyi film ve en iyi yönetmen dallarında ödül kazandı.

Tören pandemi döneminde New York ve Los Angeles'da eş zamanlı olarak sunuldu. Ödül törenini sınırlı sayıda sağlık çalışanı davetli olarak takip edebildi. Aday isimler ise törene uzaktan bağlantı ile katıldı.