17 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Medya Videoları 2017 yılında hangi ilde fast food ve kebap salonlarının açılması yasaklanmıştır! 60.000 TL değerindeki sorunun işte yanıtı |Video

2017 yılında hangi ilde fast food ve kebap salonlarının açılması yasaklanmıştır! 60.000 TL değerindeki sorunun işte yanıtı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2020 11:58
Güncelleme:17.05.2020 12:01
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasının son bölümüne görme engelli Mustafa Keskin damga vurdu. 60 bin TL değerindeki "2017'de hangi şehirde, şehrin geleneklerini ve kültürel yapısını korumak amacıyla yeni fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklanmıştır?" Mühin, Viyana, Venedik ve Barselona şıkları arasından Mustafa Bey doğru yanıtı buldu. İşte sorunun doğru cevabı...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Birbirinden farklı yarışmacılar ve ilginç sorulara sahne olan Milyoner'in yeni bölümüne küçük yaşta kansere yakalanarak görme yetisini kaybeden Mustafa Keskin damga vurdu. 125 bin TL'lik soruya kadar gelen ve 60 bin TL ödül kazanan Mustafa Keskin'in başarısı sosyal medyanın da gündemi oldu.

2017'de hangi şehirde, şehrin geleneklerini ve kültürel yapısını korumak amacıyla yeni fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklanmıştır? Mühin, Viyana, Venedik ve Barselona şıkları arasından Mustafa Bey doğru yanıtı buldu. İşte sorunun doğru cevabı...

60 bin TL değerindeki 'kebap' sorusu
60 bin TL değerindeki 'kebap' sorusu
Milyoner'de yanıtı çok merak edilen 'Osmanlı' sorusu
Milyoner'de yanıtı çok merak edilen 'Osmanlı' sorusu
Dombra'nın üstadı Arslanbek'ten Yunus Emre yorumu
Dombra'nın üstadı Arslanbek'ten Yunus Emre yorumu
Kuruluş Osman dizisinde Turgut Alp heyecanı
Kuruluş Osman dizisinde Turgut Alp heyecanı
Yılmaz Özdil'in ardından Fatih Portakal'da 'kaçakçı' çıktı
Yılmaz Özdil'in ardından Fatih Portakal'da 'kaçakçı' çıktı
Esra Erol canlı yayında şoke oldu
Esra Erol canlı yayında şoke oldu
Ferdi Tayfur ameliyat oldu
Ferdi Tayfur ameliyat oldu
Kuruluş Osman'ın yapımcısından üzücü haber
Kuruluş Osman'ın yapımcısından üzücü haber
Yanlışlık su içilirse oruç bozulur mu?
Yanlışlık su içilirse oruç bozulur mu?
Peygamberimizin yiyecekler konusundaki uyarıları
Peygamberimizin yiyecekler konusundaki uyarıları
Allah ve Muhammed yazılı kolye ve aksesuar caiz mi?
Allah ve Muhammed yazılı kolye ve aksesuar caiz mi?
Dövme yaptırmak günah mıdır?
Dövme yaptırmak günah mıdır?
Daha Fazla Video Göster