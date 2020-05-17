2017 yılında hangi ilde fast food ve kebap salonlarının açılması yasaklanmıştır! 60.000 TL değerindeki sorunun işte yanıtı |Video

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasının son bölümüne görme engelli Mustafa Keskin damga vurdu. 60 bin TL değerindeki "2017'de hangi şehirde, şehrin geleneklerini ve kültürel yapısını korumak amacıyla yeni fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklanmıştır?" Mühin, Viyana, Venedik ve Barselona şıkları arasından Mustafa Bey doğru yanıtı buldu. İşte sorunun doğru cevabı...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Birbirinden farklı yarışmacılar ve ilginç sorulara sahne olan Milyoner'in yeni bölümüne küçük yaşta kansere yakalanarak görme yetisini kaybeden Mustafa Keskin damga vurdu. 125 bin TL'lik soruya kadar gelen ve 60 bin TL ödül kazanan Mustafa Keskin'in başarısı sosyal medyanın da gündemi oldu.

2017'de hangi şehirde, şehrin geleneklerini ve kültürel yapısını korumak amacıyla yeni fast food ve kebap restoranlarının açılması yasaklanmıştır? Mühin, Viyana, Venedik ve Barselona şıkları arasından Mustafa Bey doğru yanıtı buldu. İşte sorunun doğru cevabı...