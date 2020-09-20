Troya müzesi en iyi yapı ödülünü aldı

Dünyanın en iyi müzeleri arasına giren Troya Müzesi yeni bir ödüle layık görüldü. Arkeoloji müzesi mimarlar odası tarafından en iyi mimarlık ödülü aldı.

Troya müzesi ödüllerine bir yenisini ekledi.

Çanakkale'de bulunan Troya antik kentine ait eserlerin sergilendiği arkeoloji müzesi mimarlar odası tarafından ödüle layık görüldü.

Başkan Erdoğan'ın 2018 yılını Troya yılı ilan etmesinin ardından prestij kazanan müze dünyanın en iyi müzeleri arasına girdi.

Uluslararası bir yarışma ile mimarisi belirlenen Troya müzesi110 bin metrekare alana sahip.

Dijital teknolojinin kullanıldığı müzede eserlerin tanıtımı ve tarihçesinin anlatımı ayrıcalık oluşturuyor.

Çocuklar için ayrı bölümlerin oluşturulduğu müze Troya tarihini yakından tanıma fırsatı sunuyor.