Sinan Akçıl’dan A Haber’e çok özel açıklamalar |Video

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Sinan Akçıl A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Akçıl sanat yaşamı ve gündeme dair soruları yanıtlayan Akçıl, 7 yeni şarkı yaptığı müjdesini sevenlerine verdi. Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesini gurur tablosu olarak değerlendiren Akçıl, bu sürecin ülkemize olan inancı arttırdığını belirtti. Karantina sürecinin müzik dünyasını da değiştireceğini söyleyen Akçıl, müziğin tamamen dijitale yönleneceğini belirtti. Akçıl, sevenleri için A Haber’e özel şarkı konser de verdi.

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Sinan Akçıl A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Akçıl sanat yaşamı ve gündeme dair soruları yanıtlayan Akçıl, karantina sürecini olumlu yöne çevirip 7 yeni şarkı yaptığı müjdesini sevenlerine verdi.

'TÜRKİYE'NİN MÜCADELESİ GURUR TABLOSU'

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini gurur tablosu olarak gördüğünü belirten şarkıcı, "Bence koronavirüsle beraber devletimize olan inancımız çok daha fazla arttı, kendimizi daha fazla güvende hissettik. Bu süreci bu şekilde atlattığımız için ben de çok mutluyum. Buradan bir kere daha emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kurallara uyan bütün vatandaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Cemal Reşit Rey'in babasına yazdığı mektubu anlatan Akçıl, "Annem eski sandıklardan mektubu bulmuş. Benim için de çok güzel bir anı oldu. Cemal Reşit Rey'in ben doğduğumda babama yazdığı bir mektup ve 37 yıl sonra elime geçti. Çok mutlu oldum böyle büyük bir üstattan benim doğumumda böyle bir mektup aldığım için." dedi.

Pop müziğin Türk Klasik Müziği'ne zarar verdiği ve unutulmasına neden olduğu tartışmalarına katılmadığını belirten Sinan Akçıl, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği temalarının pop müziğin içinde olduğunu belirtti. Bizim kendimize ait bir pop müziği kültürümün olduğunu ve içinde Halk Müziği temaları barındırdığını belirtti.

Akçıl, sevenleri için A Haber'e özel şarkı konser de verdi.

