Simge Sağın’dan Demet Akalın ve Hande Yener’e destek geldi |Video

Türk pop müziğine son dönem adından söz ettiren ismi Simge Sağın, A Haber’e özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Türk sanat müziğine sahip çıkmalıyız” diyen Sağın, akustik konser projesine hazırlandığını ve Karadeniz türküleri söyleyeceğini ifade etti. Sanat camiasında yaşadığı zorluklarını da anlatan Sağın, ilk klibini çekerken kredi çektiğini söyledi. Genç popçu hangi sanatçılardan etkilendiğini anlattı. Havyan hakları ve kadına şiddet konusunda Başkan Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde kabul ettiği Demet Akalın ve Hande Yener’e destek verdiğini açıklayan Sağın, “Kadına şiddet konusunda artık erkekler de konuşmalı” dedi.