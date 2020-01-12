BİZE ULAŞIN
12.01.2020
Simge Sağın’dan Demet Akalın ve Hande Yener’e destek geldi |Video
Türk pop müziğine son dönem adından söz ettiren ismi Simge Sağın, A Haber’e özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Türk sanat müziğine sahip çıkmalıyız” diyen Sağın, akustik konser projesine hazırlandığını ve Karadeniz türküleri söyleyeceğini ifade etti. Sanat camiasında yaşadığı zorluklarını da anlatan Sağın, ilk klibini çekerken kredi çektiğini söyledi. Genç popçu hangi sanatçılardan etkilendiğini anlattı. Havyan hakları ve kadına şiddet konusunda Başkan Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde kabul ettiği Demet Akalın ve Hande Yener’e destek verdiğini açıklayan Sağın, “Kadına şiddet konusunda artık erkekler de konuşmalı” dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.