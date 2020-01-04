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04.01.2020

Sibel Can'ın şarkı söylerken bir anda düştü! O anlar kameraya böyle yansıdı |Video

Ünlü şarkıcı Sibel Can yılbaşı programı kapsamında KKTC'de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) sahneye çıktı. Alkışlar arasında sahneye doğru yürüyen Can, bir anda dengesini kaybetti ve yere düştü. Ünlü şarkıcı Sibel Can bir anda yere kapaklanırken yardımına güvenlik görevlileri koştu. O anlar cep telefonu kamerasına anbean böyle yansıdı.

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