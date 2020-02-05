Seda Akgül'den şoke eden Hakan Ural sözleri: Tırnaklarımı bile...

Neler Oluyor hayatta isimli programının sunucu Seda Akgül yaptığı açıklama ile istifa etmişti. Akgül'ün sosyal medyadan paylaştığı ayrılık sözleri güne damga vurmuştu. Akgül bugün, 'Söylemezsem Olmaz' programına konuk oldu ve Instagram hesabından yaptığı açıklamanın da dozunu artırdı. Akgül, partneri olan Hakan Ural ile ilgili zehir zemberek sözler söylerken, programın yapımcısına da ağır ifadeler ile yüklendi. Akgül saç rengine bile programın karar verdiğini söylerken, "Hakan Ural sevmiyor diye uzun tırnaklarımı bile kestirdiler" ifadelerini kullandı. Akgül'ün açıklamaları ekran başındakileri şoke etti.