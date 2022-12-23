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Şairler şehri Kahramanmaraş'ta Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri

A Haber
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Giriş: 23.12.2022 13:32
Şiir ve edebiyatın başkenti ve Yedi Güzel Adam'ın şehri Kahramanmaraş'ta 3'üncü Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri düzenlenecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör anlattı.
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