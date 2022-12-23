Şairler şehri Kahramanmaraş'ta Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri

Şiir ve edebiyatın başkenti ve Yedi Güzel Adam'ın şehri Kahramanmaraş'ta 3'üncü Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri düzenlenecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör anlattı.

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