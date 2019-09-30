Pomak müziğinin sesi Hamid İmamski evinin kapılarını A Haber'e açtı | Video

A Haber, Rodop Dağları eteklerinde Pomak şarkıları ve folklorunu araştıran genç bir ismin hikayesine tanık oldu. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, unutulmaya yüz tutmuş Pomak şarkılarını seslendirerek onları yeniden topluma kazandıran Hamid İmamski'nin evini ziyaret etti. Pomak kültürünün ve şarkılarının hikayesini dinledi.







