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30.09.2019
Pomak müziğinin sesi Hamid İmamski evinin kapılarını A Haber'e açtı | Video
A Haber, Rodop Dağları eteklerinde Pomak şarkıları ve folklorunu araştıran genç bir ismin hikayesine tanık oldu. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, unutulmaya yüz tutmuş Pomak şarkılarını seslendirerek onları yeniden topluma kazandıran Hamid İmamski'nin evini ziyaret etti. Pomak kültürünün ve şarkılarının hikayesini dinledi.
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