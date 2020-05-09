Orhan Gencebay’dan anneler günü mesajı!

Arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Hayata, anneler gününe ve anne oğul ilişkisine dair pek çok samimi açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını sürecinde evinde nasıl vakit geçirdiğini anlatan Orhan Gencebay, 55 gündür eşi Sevim Emre ile birlikte karantinada olduklarını belirtti. Anneler günüyle ilgili mesaj veren Gencebay, annesiyle arasındaki özel anne oğul ilişkisini de anlattı. İşte Orhan Gencebay’ın özel açıklamaları…

Arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını sürecinde evinde nasıl vakit geçirdiğini anlatan Orhan Gencebay, 55 gündür eşi Sevim Emre ile birlikte karantinada olduklarını belirtti. Anneler günüyle ilgili mesaj veren Gencebay, annesiyle arasındaki özel anne oğul ilişkisini de anlattı.

İşte Orhan Gencebay'ın özel açıklamaları…

Sevim Hanım ve kedimiz Mavi ile 55 gündür evdeyiz. Bi yandan sabah akşam onu seviyoruz, bir yandan da yeni albümün notalarını yazıyorum, sazımı çalıyorum. Gün yetişmiyor bazen. Evin içinde sporumu yapıyorum, 40 – 50 dakika yürüyorum evin içinde. Pazar günkü 4 saatlik izinde ne yapacağımızı ise henüz düşünmedik.

'ORHAN BABA' LAKABININ HİKAYESİ

Çocukken bana mahalleden 'Baba Orhan' derlerdi. Küçük yaşımdan itibaren sporu çok severdim ve kuvvetliydim. Arkadaşlarım başka mahalledeki çocuklarla kavga ettiklerinde 'Orhan'a çıksana' dermiş. Beni mecbur ederlerdi onunla karşı kaşıya gelmeye. Ben de barış içinde halletmeye çalışırdım ama neler yaşadık. Sonra adım 'Baba Orhan' kaldı.

YENİ FİLMİ ÇOK YAKINDA

Sevgili Oya Aydoğan'a Allah rahmet eylesin diyorum. Son filmimi onunla yapmıştım. Şimdi düşündüğüm bir film var. 15 yıl önce hazırladığımız ve yapmadığımız bir film. Son derece seviyordum içinde ukde kaldı. Onu yapmalıyım diye düşünüyorum. Film kolektif bir çalışmadır. Dolayısıyla hikayemizi uygun bir arkadaşımızı da rol arkadaşı olarak seçeceğiz.

"O GÜN ANLADIM ANNEMİ ÇOK SEVİYORUM"

Annem için ne söylesem az olur. Hanımlara saygıyı, sevgiyi annemden öğrendim. Bütün öğretileri mükemmeldi. Yeryüzüne onun gibi insanlar az gelmiştir diye düşünüyorum. Yaşamımızda birbirimize yüksek tonda bile konuşmadık. Onunla çocukken yaşadığım çok fazla şey var. 8 yaşında evi terk etmiştim. Evden çıkıp bir sokak aşağı gittim. Oraya geldiğimde annemi çok seviyorum deyip geri döndüm. Eve geri döndüğümde annemi arkamdan gelirken gördüm. Beni bana bırakmıştı, verdiğim karar karşısında benim onurumu kırmadı. Beni sevdiğini, ailemizin önemini söyledi. Ve söyledikleri karşısında ben geri döndüm. Annem böyle bir kadındı.

'ORHAN BABA'DAN ANNELERE TEŞEKKÜR

Bütün annelere en derin, en candan sevgi, saygı ve hürmetlerimi yolluyorum. Anneler kutsal kişilerdir adeta. Anneler olmasa hiçbir şey olmaz.