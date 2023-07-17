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Orhan Baba sevenlerini korkuttu! Tekneden düşüp iş kanama geçirmişti

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Giriş: 17.07.2023 09:46
Türk müziğinin usta ismi arabeskin babası Orhan Gencebay, talihsiz bir kaza atlattı. Tabii sevenlerinin yürekleri ağızlarına geldi. Neyse ki iyi haber geldi. Orhan Baba'nın eşi Sevim Emre sanatçının durumunun iyiye gittiğini söyledi.
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