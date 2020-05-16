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Melihat Gülses'ten A Haber'e çok özel açıklamalar |Video

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Giriş: 16.05.2020 11:21
Güncelleme:16.05.2020 12:36
Türk Müziği eleştirmeni ve Klasik Türk Müziği yorumcusu Melihat Gülses ve ailesi, Haftanın Röportajında A Haber Muhabiri Emirhan Ergen’in sorularını yanıtladı. Gülses aynı zamanda A Haber’e özel mini bir konser de verdi. Karantina sürecini evlerinde geçiren Melihat Gülses ve ailesi koronavirüs salgını sürecinde uyulması gereken kuralları gözettiklerini belirtti. Ramazan ayının dostluğun ve bereketin simgesi olduğunu bir kez daha vurguladı. Türk gençlerinin son dönemde Türk Müziğine karşı bir yabancılaşma içerisinde olduğu tartışmalarına katılmadığını belirten Gülses, kültürümüzün parçası olan Türk Müziğinin her zaman ağırlığıyla var olacağını belirtti. Melihat Gülses ve ailesi A Haber izleyicilerine özel ilahi konseri de verdi.

Türk Müziği eleştirmeni ve Klasik Türk Müziği yorumcusu Melihat Gülses ve ailesi, Haftanın Röportajında A Haber Muhabiri Emirhan Ergen'in sorularını yanıtladı. Ailesiyle birlikte yayına katılan Gülses, A Haber'e özel mini bir konser de verdi.

Karantina sürecini evlerinde geçirdiklerini ve kurallara uyduklarını belirten Melihat Gülses kızları Neva'yı da hafta bir gördüklerini belirtti.

Türk müziğine çok önemli eserler kazandırmış olan Melihat Gülses, Türk gençlerinin son dönemde Türk Müziğine karşı bir yabancılaşma içerisinde olduğu tartışmalarına katılmadığını belirtti. Gülses, "Her dönemde farklı müzik türlerine ilgi olmuştur. Bizim kendi kültürümüz dediğimiz, bizi biz yapan Türk Müziği aslında olduğu yerde ağırlıyla var. Her zaman da bütün kalbiyle dinleyen, izleyen insanlarımız var. Gençler zaman zaman farklı türlere de ilgi duyabiliyorlar ancak Türk Müziği hiçbir zaman gerilerde kalmış gibi düşünülmesin" dedi.

Melihat Gülses ve ailesi A Haber izleyicilerine özel ilahi konseri de verdi.

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