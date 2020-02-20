Kuruluş Osman 11. Bölüm tek parça kesintisiz full izle | Video

ATV ekranında yayınlanan ve çarşamba akşamlarına damga vuran dizi "Kuruluş Osman" yayınlanan 11. son yeni bölümüyle yine diziseverlerin vazgeçilmezi oldu. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canlandırdığı dizinin son bölümünde neler oldu? Kuruluş Osman 11. yeni bölümünü kesintisiz tek parça full videosunu ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz. Öte yandan "Kuruluş Osman 12. Bölüm fragman videosu yayınlandı mı?" sorusu yanıt buldu. 26 Şubat 2020 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm fragman videosunu da haberimizin içerisinde izleyebilirsiniz.

ATV ekranında yayınlanan ve çarşamba akşamlarına damga vuran dizi "Kuruluş Osman" yayınlanan 11. son yeni bölümüyle yine diziseverlerin vazgeçilmezi oldu. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canlandırdığı dizinin son bölümünde neler oldu? Kuruluş Osman 11. yeni bölümünü kesintisiz tek parça full videosunu ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 11. BÖLÜM KESİNTİSİZ TEK PARÇA FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Öte yandan "Kuruluş Osman 12. Bölüm fragman videosu yayınlandı mı?" sorusu yanıt buldu. 26 Şubat 2020 Çarşamba akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm fragman videosu yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NE OLDU? OSMAN BEY MOĞOLLARA KARŞI KIYAMA KALKTI! 11. BÖLÜM İZLE

Moğollar, Söğüt, Kayı ve bölgedeki diğer Türk obalarını işgal edip, kılıçtan geçirip, taş taş üstünde bırakmazlarken; tüm beyleri ve halklarını esir ederler. Moğol işgali Türkleri yok olmanın eşiğine getirirken, Balgay'ın karşısında yalnızca Osman Bey kalmıştır! Anadolu'nun uç topraklarında yeşeren Kayıları yok ederek Selçuklu sonrası yeni bir Türk devletinin kurulmasını engellemek isteyen ve Bitinya bölgesindeki tekfurlarının topraklarını ele geçirerek gözünü Konstantiniyye'ye diken Moğol komutan Balgay, Osman Bey'e sancakbeyi olmasını teklif eder. Teklifi reddederek kaçmayı başaran Osman, 'Ya şehadet ya hürriyet' diyerek kıyama kalkar. Alişar'ı maşa olarak kullanan Balgay, onu gözden çıkarıp Sofia'yı biat ettirir. Tüm gazabıyla Kayı Obası'nı vurup Dündar, Gündüz ve Osman'ın alplerini esir ederek akıl almaz eziyetlerle Türklerin tüm özgürlük umutlarını tüketmek ister. Türklerin tek umudu haline gelen Osman Bey, Balgay'ın zulmüne dur diyebilecek mi? Tek başına kalan Osman nasıl bir strateji ve yol izleyecek? Şeyh Ebebalı, yok oluşun eşiğindeki Türklere ve Osman Bey'e nasıl ilham verecek? Osman'ı ortadan kaldırmak için her yolu deneyen zalim Balgay'ın yeni oyunları neler olacak?