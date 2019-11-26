26 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
26.11.2019

Kraliçe Kuruluş Osman dizisine hayran kaldı

Diriliş Osman dizisinin devamı niteliğinde olan Atv ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisi ilk bölümüyle kendine hayran bıraktı. Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yılları anlatan "Kuruluş Osman" dizisinin izlenmesi tavsiyesinde bulundu.

Twitter hesabındaki paylaşımında Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerine hayranlığını dile getiren Kraliçe Azizah, "Diriliş'in 5 sezonunu izledim ama doyamadım. Şimdi Kuruluş Osman'ı izliyorum. Herkesin favori Türk dizimi izlemesini tavsiye ediyorum. Konusu tamamen İslam ile alakalı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımını destekleyen bazı kullanıcılara da cevap veren Kraliçe Azizah, kendisinden Türk dizisi tavsiyesi isteyen bir kullanıcısına da Payitaht Abdülhamid dizisini izlemesini önerdi.

Bir süredir Twitter hesabını kapalı tutan Kraliçe, eylül ayında hesabını yeniden açmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kraliçe Kuruluş Osman dizisine hayran kaldı
Kraliçe Kuruluş Osman dizisine hayran kaldı
2019'da hayatını kaybeden ünlü isimler
2019'da hayatını kaybeden ünlü isimler
Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı
Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı
Kaynarca: Bir sürü vatan haini ünlü var
Kaynarca: Bir sürü vatan haini ünlü var
Yıldız Kenter hayatını kaybetti
Yıldız Kenter hayatını kaybetti
Aman Reis Duymasın filminin yeni fragmanı yayınlandı
Aman Reis Duymasın filminin yeni fragmanı yayınlandı
Türk Pavarotti Hakan Aysev A Haber’e konuştu
Türk Pavarotti Hakan Aysev A Haber’e konuştu
Naim filminin yeni fragmanı yayınlandı
Naim filminin yeni fragmanı yayınlandı
Bu dünyadan Türkleri çekin kıyamet savaşı başlar
"Bu dünyadan Türkleri çekin kıyamet savaşı başlar"
Mehmet Ali Erbil setlere döndü! İşte ilk görüntüler
Mehmet Ali Erbil setlere döndü! İşte ilk görüntüler
Yazar Nuri Pakdil kimdir?
Yazar Nuri Pakdil kimdir?
'Aman Reis Duymasın' filminin fragmanı yayınladı
'Aman Reis Duymasın' filminin fragmanı yayınladı
Daha Fazla Video Göster