Kim Milyoner Olmak İster? 836. Bölüm fragmanı

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni sezona flaş bir başlangıç yapmıştı. 1 Milyon TL’lik büyük ödülün sahibini bulmasının ardından yarışma, tüm hızıyla Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümüyle devam ediyor.

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Cumartesi akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında.