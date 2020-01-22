Kerem ve Ayşe boşanıyorlar mı? Afili Aşk 30. yeni bölümde flaş gelişme |Video

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Afili Aşk 30. yeni bölümünde flaş gelişme yaşandı. Kerem ve Ayşe'nin mahkemede aldığı boşanma kararı herkesi şoke etti. Peki ne olacak? Kerem ile Ayşe boşanacaklar mı? Şahitler boşanma kararı için mahkemede neler söyleyecek? tüm bu soruların yanıtı bu akşam (22 Ocak 2020 Çarşamba) yayınlanacak olan yeni bölümde yanıt bulacak? Afili Aşk 31. yeni bölüm fragman videosu ise yayınlandığı gibi ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izlenebilecek.

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Afili Aşk 30. yeni bölümünde flaş gelişme yaşandı. Kerem ve Ayşe'nin mahkemede aldığı boşanma kararı herkesi şoke etti. Peki ne olacak? Kerem ile Ayşe boşanacaklar mı? Şahitler boşanma kararı için mahkemede neler söyleyecek? tüm bu soruların yanıtı bu akşam (22 Ocak 2020 Çarşamba) yayınlanacak olan yeni bölümde yanıt bulacak? Afili Aşk 31. yeni bölüm fragman videosu ise yayınlandığı gibi ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izlenebilecek.

MAHKEMEDE KEREM'İN ALDIĞI KARAR ŞOK ETKİSİ YARATIYOR (AFİLİ AŞK 30. YENİ BÖLÜM - KANAL D)

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem ve Ayşe için karar zamanı gelmiştir. Çift boşanmak için başvurdukları mahkemede hakim karşısına çıkar. Bundan sonraki hayatlarını, alacakları karar belirleyecektir. Mahkemede tüm şahitler onları aşkına tanıklık eder ve boşanmamaları için ellerinden geleni yaparlar. Duydukları karşısında mutlu olan Ayşe, henüz Kerem'in kararından habersizdir... Kerem, boşanma konusunda kararlı olduğunu ve artık aşklarının bittiğini söyler. Bu sözlerden sonra mahkeme salonunda bir anda soğuk rüzgarlar eser ve Ayşe büyük bir şok yaşar. Peki Ayşe'nin kararı ne olacaktır?

Afili Aşk yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de...

AFİLİ AŞK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kerem, İstanbul'un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin'in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk'e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe'nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

DİZİNİN OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün ve Okşan Tavaslıoğlu'nun yazdığı dizide, Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk başrollerde yer alıyor. Dizide diğer rolleri Altan Erkekli, Benian Dönmez, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Serkay Tütüncü, Asena Tuğal, Uğur Uzunel, Zeynep Tuğçe Bayat'ın paylaşıyor.