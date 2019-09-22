İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk görüntüleri! Yakında atv'de!

atv’de Kim Milyoner Olmak İster'i sunacak isim belli oldu. Türkiye'nin en çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in Murat Yıldırım'dan sonra kimin sunacağı büyük merak konusuydu. Teaser görüntüleri ardından Kim Milyoner Olmak İster koltuğuna oturacak olan isim Kenan İmirzalıoğlu'nun programdan ilk görüntüleri yayınlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster'in tanıtım videosunu ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz…